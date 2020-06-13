رئيس الوكالة الجزائرية للأمن الصحي: سنعمل على إصلاح المنظومة في البلاد

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالجزائر كمال صنهاجي، أن إنشاء الوكالة سيسمح بإصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية، مشيرًا إلى أنها ستتمتع بالسيادة المطلقة في قراراتها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال صنهاجي، في تصريحات للصحفيين عقب تنصيبه رئيسًا للوكالة، السبت، إن تأسيس الوكالة جاء في مرحلة مهمة وستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدًا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الإصلاحات التي قامت

بها الجزائر في ميدان الصحة"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية.وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون منح الوكالة صلاحيات هامة، بحيث ستمتلك السيادة في قراراتها وأن ما تقرره سيتم تنفيذه على أرض الواقع، في خطوة لإصلاح المنظومة الصحية وإكسابها سمعة جيدة.وقال: إن "الوكالة تعد بمثابة مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها وهذا مرتبط بالأمن الوطني، ولهذا سنعمل على تحسين سمعتها ونوعية العلاج حتى يستجيب للطلب".وشدد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضي وعدم تكرارها قائلا: "لا يمكننا أن نكرر الأخطاء ذاتها سنعتمد على التطوير عبر استخدام تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبمعطيات عظمى، لأنه السبيل الوحيد لنصل إلى مستوى ما وصلت اليه بقية دول العالم، والمهم هو أن نصل وإن كنا سنسير بخطوات هادئة".

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أكد أن وكالة الأمن الصحي ستضمن مستوى عاليا من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض.

