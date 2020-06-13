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الرئيس التشيلي يقيل وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

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 أقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، وزير الصحة في حكومة البلاد، خايميه ماناليتش، من منصبه على خلفية الانتشار المتسارع لفيروس ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدر بينيرا، اليوم السبت، بيان أعرب

فيه عن شكره لمناليتش على "خدمته النبيلة"، معلنا تعيين أوسكار إنريكي باريس وزيرا جديدا للصحة.

وتعتبر تشيلي الدولة الـ12 عالميا من حيث عدد

الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ167355 حالة، والـ20 من حيث الوفيات بـ3101 حالة.

وتشهد البلاد في الأسابيع الماضية انتشارا متسارعا للإصابات بالفيروس وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية بشكل عام وخاصة البرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي.  

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