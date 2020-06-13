عقيلة صالح: الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، أن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار وفق مقررات برلين ، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.
وأضاف صالح أن الرئيس الجزائري وعد بتوحيد الجهود مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الجزائري، عبد
وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ورئيس الجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوارمع وسائل إعلام وطنية، بأن الجزائر تسعى دون خلفيات ولا مطامع لحفظ دماء " الأشقاء في ليبيا".
وأعرب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون عن أسفه لتواصل الصراع المسلح في ليبيا قائلا أن "الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي، وليس دم من يحاربون بالوكالة، موضحا أن نفس الدول المتصارعة في سوريا تواصل الصراع في ليبيا".
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