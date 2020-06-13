سعد الحريري : منفذو هجمات التكسير والتخريب ينجرفون وراء مخطط ملعون للفتنة

وصف سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، منفذي هجمات التكسير والتخريب بأنهم مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى للفتنة، وفقًا لشبكة سي إن إن.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للحريري علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، حيث قال: "الذين نظموا ونفذوا

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هجمات التكسير والتخريب والحرق في بيروت لا يملكون ذرة من اهداف الثورة وقيمها. انهم مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى الى الفتنة ولمزيد من الانهيار".

وتابع: "لشباب وشابات الثورة نقول؛ هذه الهجمات

هدفها تأليب الرأي العام ضد التحركات الشعبية واستباق الدعوات الى التجمع والاعتصام... احذروا المتسللين الى صفوفكم والمتسلقين على مطالبكم".

وأضاف قائلا: "ولأهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية نقول؛ بيروت ليست مكسر عصا لأحد... لا تجبروا الناس على حماية أملاكهم وارزاقهم بأنفسهم. المسؤولية عندكم من أعلى الهرم الى أدناه ونحن لن نقف متفرجين على تخريب العاصمة".