اعتراض بالستي أطلقته الميليشيات باتجاه نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن، تركي المالكي، أنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين بنجران، بعدد من الطائرات دون طيار في 27 مايو والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط بطائرتين دون طيار في 01 يونيو، فقد تمكنت القوات المشتركة يوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) باتجاه نجران، والذي نتج عنه إصابات طفيفة لبعض المدنيين نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

وأوضح المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات.