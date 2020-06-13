الحوثي يغطي فشله بوصفات شعبية

أثار عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا كوفيد19 سخرية متابعيه في موقع التواصل «تويتر» عندما طرح وصفة شعبية لعلاج الفيروس.

ورأى محللون أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي تواجه بمثل هؤلاء الذين يحاولون أن يغيبوا عقول الناس بمثل هذه الوصفات الشعبية خصوصا من أعضاء ما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين الذين ليس لديهم خبرة في الطب. وبالتالي تغطية فشلهم في علاج الحالات المصابة التي تتراكم يوميا، وذلك بنشر مثل هذه الوصفات الشعبية، والعجيب في الأمر أن هناك من يصدق هذا الدجل.

15 سريرا فقط للعناية المركزة

وفقا لمنظمة «أطباء بلا حدود»، فإن معدل الوفيات بفيروس «كورونا» في صنعاء مرتفع.

وأضافت أن الفيروس بدأ ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن.

وتابعت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني: «امتلأت معظم الوقت -طوال الأسابيع الأربعة الماضية- وحدة العناية المركزة في صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين) والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 سريراً، وكان معدل الوفيات مرتفعاً».

زيت الخردل والبردقوش

قال البخيتي، إن الوصفة شعبية قديمة لمعالجة الأنفلونزا وثبت بالتجربة فعاليتها لمعالجة كورونا من خلال وصفها لبعض المرضى.

وادعى أنه ليس للوصفة أي آثار جانبية لأنها لا تأكل ولا تحقن ولكنها ليست بديلا عن الأدوية التي يصفها الطبيب والتي يجب الاستمرار في تناولها.

وتحول الخبيتي في صفحته إلى معالج شعبي، الأمر الذي أثار سخرية متابعيه وغيرهم، وضمت وصفة البخيتي زيت الخردل وزيت الزيتون ومسحوق الشذاب والبردقوش واللزاب والريحان. ومن ثم يسخن الخليط ويتم صب الزيت وهو ساخن على الرأس في درجة حرارة غير مؤذية حتى يتشبع ثم يوضع مسحوق النباتات العطرية أعلى الرأس ويتم لفه بغطاء بلستيكي لمنع تسرب الزيت ثم ربطة بشال ثم الذهاب للنوم وتغطية الجسم ببطانيات ثقيلة.

Advertisements

السخرية من الحوثيين مستمرة

أحد المعلقين وهو عبدالله اليافعي سخر من البخيتي موجها حديثه للميليشيا الانقلابية في اليمن وقال: ‏»رحمة الله على العلم، تريدون أن ترجعوا البلاد للعصر الحجري».

وقال مغرد آخر: «‏الشعوذة والدجل في أعلى تجلياته...بعد الضلال الذي أحدثوه في دين الله يريدون أن يعززوه في الطب».

وقال المغرد عبدالسلام وافي ساخرا: «الوصفة الطبية الحوثية لعلاج كورونا بصراحة هي ليس لها أعراض جانبية، بس إذا أصبت بكورونا وركنت عليها تؤدي إلى الوفاة».

يذكر أن المرضى في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون يعانون من نقص في الأدوية والأوكسجين ولم تحرك ما تعرف بوزارة الصحة الحوثية ساكنا لعلاج المرضى حتى دخولهم للعناية المركزة ومن ثم وفاتهم.

وصفات قاتلة

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي لـ»دوت الخليج» أنه للأسف عندما يتقمص المسؤول في حكومة الفوضى والانقلاب دور المعالج ويفتي بوصفات شعبية لعلاج فيروس كورونا، نستنبط مقدار الجهل والتخلف في هؤلاء الانقلابيين.

وأضاف: أتمنى من الإخوة اليمنيين وغيرهم عدم الانجراف واستخدام مثل هذه الوصفات غير العلمية التي ربما تؤدي إلى بعض المضار الصحية كالتسمم من بعض هذه الأعشاب، وأيضاً هذا يؤدي إلى التخاذل وعدم الاكتراث للتعليمات الصحية الواردة من معاهد ومؤسسات علمية عريقة.