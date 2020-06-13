وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران تركيا لبحث الوضع في ليبيا وسوريا

قال وزيرا خارجية روسيا وتركيا يوم السبت إن سيرجي لافروف وسيرجي شويجو وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيزوران تركيا يوم الأحد لإجراء محادثات قالت تقارير إعلامية إنها ستتركز على ليبيا.

وتدعم تركيا فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والذي تمكنت قواته في الأسابيع القليلة الماضية من صد هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر استمر 14 شهرا على طرابلس.

وتدعم روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر الجيش الوطني الليبي. وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن طرفي الصراع في ليبيا بدءا جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية التركية معلقة على زيارة الوفد الروسي الذي سيضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ”من المتوقع أن يجري الوفدان أثناء الزيارة مشاورات ويناقشان التنسيق في القضايا الإقليمية“.

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وقالت محطة (تي.آر.تي خبر) التركية الحكومية أن الوزراء سيناقشون أيضا الوضع في سوريا.

وتدعم روسيا القوات الحكومية السورية في حين تدعم تركيا مقاتلي المعارضة. وأفضى اتفاق روسي تركي قبل ثلاثة أشهر إلى وقف لإطلاق النار أدى إلى وقف القتال في إدلب بشمال غرب سوريا لكن المنطقة تعرضت لغارات جوية قبل أيام.

رويترز