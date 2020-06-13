ترامب يدعو خريجين عسكريين للدفاع بقوة عن أميركا

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قال الرئيس دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات في الأيام القليلة الماضية لخططه سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، لخريجين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت اليوم إن مهمتهم ستكون الدفاع عن “المصالح الحيوية لأميركا” وليس خوض قتال “في حروب لا تنتهي” في أراض بعيدة.

وأثارت خطط ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا، إحدى أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونغرس من تراجع الدور الأميركي على الساحة العالمية.

وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال في الأكاديمية العسكرية أمام أكثر من ألف خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، إن وظيفة الجندي الأميركي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل “الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب”.

وأضاف ترامب “نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي”. ومضى يقول إن وظيفة القوات الأميركية ليست “حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس”.

وسحب ترامب أثناء رئاسته القوات من سوريا ودفع حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم لتقديم مزيد من الأموال لتغطية التزامات القوات الأميركية من أجل الدفاع عنهم.