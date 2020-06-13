عقيلة صالح: ناقشنا مع الرئيس تبون سبل إيجاد حل للأزمة الليبية

وأضاف "صالح"، خلال تصريحاته، مساء اليوم السبت: "ناقشنا مع الرئيس تبون سبل إيجاد حل للأزمة الليبية".

وأشار إلى أن الرئيس الجزائري وعد بأن يبذل قصارى جهده لإجراء حوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات برلين.

وتابع: "طرحنا على الرئيس الجزائري المبادرة التي أعلنت وتم تبنيها في مصر".

ووصل عقيلة صالح، اليوم، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة لأجل التباحث بشأن الأزمة الدائرة في البلاد منذ أعوام، وسط دعوات متزايدة إلى الحوار وإيجاد تسوية.

وجرى استقبال عقيلة صالح من قبل رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، ووزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم.

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وتأتي زيارة صالح فيما قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا. "ليست لدينا أطماع توسعية أو اقتصادية في ليبيا كل ما نريده هو وقف الاقتتال".