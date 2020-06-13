كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر صحة المغرب: تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي جائت من محافظات مختلفة منها 59 حالة في منطقة طنجة الكبرى، و11 في مراكش، و10 بمدينة الدار البيضاء.

ليصل إجمالي الإصابات بالمغرب إلى 8692 حالة في جميع إنحاء البلاد، ووصل إجمالي عدد الوفيات ليستقر عند 212 حالة وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وصلت في المجموع إلى 7696 بعد تعافي اليوم 78 حالة آخرين.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,814 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,010 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.