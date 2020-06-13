كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جنوب غربي اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب

جنوب غربي اليابان،

اليوم السبت،

زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، دون صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: أن الزلزال وقع في جزيرة أمامي بمقاطعة كاجوشيما، كما شعر بالزلزال السكان في أوكيناوا وسكان جزيرة كيوشو الرئيسة في أقصى جنوب اليابان، دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.

ولم تذكر تقارير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع ضحايا أو إضرار، سببها الزلزال الذي كان مركزه على عمق نحو 164 كيلو مترًا في المحيط.

ودائما ما تكون اليابان عرضة للزلازل بسبب موقعها المطل على المحيط الهادي، حيث أدى زلزال عام 2011 بقوة 8 درجات إلى تسونامي هائل، أدى إلى انهيار مفاعل نووي ومقتل نحو 16 ألف شخص.