كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصابة 3 عناصر من الحراس خارج مقر إقامته، بفيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت، أن 3 حراس يضمنون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية أعطت نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وأشار البيان إلى أنه لا يجب على نتنياهو الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن آخر فحص للكشف عن كورونا أجري على رئيس الوزراء كان منذ عدة أيام وأعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.
كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
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