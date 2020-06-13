كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يعتزم رفع دعوى دولية ضد الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه يعتزم حث الاتحاد الأوروبي على رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية، بسبب خطة الصين لسن قانون للأمن الوطني في هونغ كونغ، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ عن مسودة داخلية قالت إنها اطلعت عليها، أن خطة البرلمانيين ستقترح أن يقاضي الاتحاد الأوروبي الصين في أعلى محكمة بالأمم المتحدة، لانتهاك الإعلان المشترك الصيني البريطاني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت الصحيفة إن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستجد صعوبة في العمل على الاقتراح الذي سيواجه بالتأكيد رداً قوياً من الصين.

وذكر التقرير أن مسودة الاقتراح تشير إلى رفض الاتحاد الأوروبي لخطة بكين لفرض القانون، وفقاً لما نقلته اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء.