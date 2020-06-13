كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 38 حالة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 7 حالات محلية، و31 حالة غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 953.
كما سُجِّلت 7 حالات شفاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم.
وأشار الموجز إلى إجراء 9724 فحصاً مخبرياً اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن، وذلك في إطار التوسع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 266873 فحصاً.
وبحسب الموجز، بدأت اليوم السبت عمليّة نقل الأردنيين العائدين إلى الأردن براً من المملكة العربية السعودية، إذ وصل عبر حدود العمري 150 أردنياً وأردنية، وستتواصل عملية نقل الآخرين خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.
كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.