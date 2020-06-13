انطلاقا من 15 يونيو.. فرنسا تنطلق في فتح حدودها تدريجيا مع دول العالم

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، أنها سفتح حدودها مع دول أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، ومع الدول غير الأوروبية تدريجيا اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بعد إغلاقها جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح بيان مشترك صادر عن وزيري الخارجية جان إيف لودريان، والداخلية كريستوف كاستانير، أن فرنسا ستفتح حدودها مع أوروبا اعتبارا من 15 يونيو، بناء على تحسن الأوضاع فيما يتعلق بالوباء، وعلى توصيات المفوضية الأوروبية.

وأكد البيان رفع إلزامية الحجر الصحي 14 يوما على الوافدين إلى فرنسا من دول أوروبا، إلا أن البيان أوصى الوافدين من إسبانيا وبريطانيا بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي، وذلك على أساس مبدأ “المعاملة بالمثل”.

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وأضاف أن فرنسا ستفتح حدودها مع الدول غير الأوروبية تدريجيا بناء على توصية المفوضية الأوروبية في 1 يوليو.

وأفاد بإمكانية الطلاب العودة إلى فرنسا لمتابعة تعليمهم، بغض النظر عن البلدان التي يحملون جنسيتها.

ووفق موقع “worldometer” المتخصص برصد ضحايا كورونا عالميا، وصل عدد إصابات الفيروس في فرنسا إلى 156 ألفا و287، توفي منهم 29 ألفا و374، وتعافى 72 ألفا و.572