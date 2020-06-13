كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة كفر كنا، مساء اليوم السبت.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس وأطراف جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.
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