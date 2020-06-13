جسر الزرقاء: مصاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، مساء اليوم السبت.
وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب، ثم أحيل على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وشهدت جسر الزرقاء في الآونة الأخيرة تفاقما في أحداث العنف وجرائم إطلاق النار، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
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