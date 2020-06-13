البعنة: اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على معلم ومدير مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان البعنة، على خلفية الاعتداء على مدير ومعلم في المدرسة الثانوية بالبلدة، اليوم السبت.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها "تلقت بلاغا حول الاعتداء على مدير ومعلم بالمدرسة الثانوية بالبعنة، وفي أعقاب ذلك شرعت بأعمال البحث وراء المشتبه به حتى اعتقاله في إحدى الكليات بمدينة سخنين".

وادعت الشرطة، أن "خلفية الاعتداء تعود لرفض إدخال شقيقة المشتبه به إلى المدرسة بسبب عدم ملائمة التصريح الطبي، وفيما بعد وصل شقيقها إلى المدرسة واعتدى على مديرها وقام بدفع أحد المعلمين".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، بطلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.