وزارة الصحة والسكان المصرية تقدم عدة نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا

السبت 13 يونيو 2020

قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية عدة نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت كالآتي:



1- كوب عصير برتقال بالجزر: فهو مصدر لأهم الفيتامينات وغني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما يعد البرتقال من أغنى الفاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

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2- السلطة: الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة وللحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعاً ويحتوي على خضروات من كل لون مثل: الأحمر مثل: الطماطم والفلفل الأحمر، الأصفر مثل: الفلفل الأصفر والجزر، الأخضر مثل: الخيار والجرجير والخس، الأبيض مثل: الفجل والبصل

3- العسل الأبيض: ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحاً يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.