شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب غربي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ضرب زلزال بقوة 3. 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل اليوم جنوب غربي اليابان، دون صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي). وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في جزيرة أمامي بمقاطعة كاجوشيما، كما شعر بالزلزال السكان في أوكيناوا وسكان جزيرة كيوشو الرئيسة في أقصى جنوب اليابان، دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.

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