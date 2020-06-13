شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 22 ألف إصابة و711 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,317 إصابة مؤكدة، و711 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,038,344 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 114,625 حالة وفاة.

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