شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات لليوم الثاني.. 82 إصابة جديدة بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المغرب تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 59 حالة في منطقة طنجة الكبرى، و11 في مراكش، و10 بمدينة الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8692 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7696 بعد تعافي 78 شخصا آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا وفيات لليوم الثاني.. 82 إصابة جديدة بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.