اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل اكثر من 200 اصابة وست وفيات بكورونا في كردستان. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اقليم كردستان سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 209 إصابات بفايروس كورونا". واضافت انها "سجلت ايضا ست وفيات بسبب الفايروس".

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