تعرف على التشكيل الرسمي لبرشلونة امام مايوركا

رياضة 2020-06-13 | 20:41 5,496 مشاهدة اعلن مدرب نادي برشلونة كيكي سيتين، التشكيل الرسمي لفريقه امام ريال مايوركا ضمن لقاءات الجولة الـ28 من الليغا الاسبانية. وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة "بين سبورت HD1. ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن الغريم التقليدي ريال مدريد. Advertisements وكانت البطولة قد توقفت منذ 3 شهور بسبب جائحة كورونا.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للبارسا: وفيما يلي التشكيل الرسمي للبارسا: المحرر: محمد خليل

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