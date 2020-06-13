خلية الازمة بنينوى تصدر توجيهات عدة منها حظر جزئي بدءاً من الغد ومنع التجمعات

اصدرت خلية الازمة في نينوى، السبت، توجيهات عدة منها حظر جزئي بدءاً من يوم غد ومنع التجمعات بأشكالها كافة.
١٤ / ٦ / ٢٠٢٠".
وأضاف أنه "سيتم عودة الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأحد ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠ في المؤسسات الحكومية كافة وبالحد الادني من العاملين ويترك لمدير الدائرة صلاحة تحديد نسبة دوام الموظفين والإلتزام بالشروط الصحية الوقائية من لبس الكمامات والكفوف والتزام المنازل أثناء ساعات حظر التجوال وسيتم محاسبة المقصرين من قبل الجهات الأمنية والمرور".
ولفت العبادي الى أن "التوجيهات تتضمن منع التجمعات بأشكالها كافة واستمرار غلق المطاعم باستثناء خدمة التوصيل، وقاعات المناسبات والمنتزهات والمقاهي والمولات والقاعات الرياضية ومعاهد التدريس الخصوصي وعيادات الاطباء الخاصة ومراكز التجميل والمسابح ومحلات ودور العبادة"، مؤكداً "استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة سابقا خلال ساعات حظر التجوال".
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