الفياض: الحشد الشعبي أعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على داعش

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياضـ السبت، أن الحشد أعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على تنظيم "داعش".
ونقل اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الفياض قوله، أن “فتوى الجهاد الكفائي كانت خطوة مدوية”، مشيرا إلى أن “المرجعية الدينية تمثل احدى معالم القوة في المجتمع العراقي”.
وبشأن اختيار اسم “الحشد الشعبي”، قال الفياض، إنه “كنت مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وبعض الاخوة وكان هناك اسم متداول في رئاسة الوزراء (الحشد الوطني) وهو الخاص بلجنة الاعمار”، مبينا أن “المالكي اخذ كلمة الحشد وانا ذكرت كلمة الشعبي وهكذا قررنا تشكيل مديرية الحشد الشعبي ولاحقا تم تسميتها بهيئة الحشد الشعبي وكلفني رئيس الوزراء (المالكي) بإدارتها مؤقتا”.
وأوضح الفياض، “كنت أول مسؤول عراقي يخرج بمؤتمر صحفي في تلك الظروف وأكدت حينها ان الفتوى لا تخص الشيعة إنما هي لإنقاذ الوطن”، موضحا أن “المرجعية كانت تتواصل من خلال بعض المعتمدين والشخصيات وتنقل توصيات بشأن الحشد الشعبي وسلوك افراده ومستقبله وكان لوكلاء المرجعية دور في التعبئة والاشتراك”.
ولفت الفياض إلى أن “فصائل المقاومة الإسلامية والمجاهدين الكبار كان لهم الدور والاثر في البناء الفني للحشد الشعبي”، مؤكدا أن “الشهيد قاسم سليماني استطاع تسخير الكثير من الموارد لدعم الحشد الشعبي”.
وأوضح أن “اول منجز للحشد الشعبي كان تأمين سامراء ومحطيها وهو من أسس لمسار المواجهة والتصدي لداعش”، مؤكدا أن “الحشد كان في الأيام الأولى يخوض المعارك وحده ولكن لاحقا بدأ الجيش يعيد نفسه وأعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على داعش الإرهابي”.
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