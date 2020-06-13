الفياض: الحشد الشعبي أعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على داعش

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياضـ السبت، أن الحشد أعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على تنظيم "داعش".

ونقل اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الفياض قوله، أن “فتوى الجهاد الكفائي كانت خطوة مدوية”، مشيرا إلى أن “المرجعية الدينية تمثل احدى معالم القوة في المجتمع العراقي”.

وبشأن اختيار اسم “الحشد الشعبي”، قال الفياض، إنه “كنت مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وبعض الاخوة وكان هناك اسم متداول في رئاسة الوزراء (الحشد الوطني) وهو الخاص بلجنة الاعمار”، مبينا أن “المالكي اخذ كلمة الحشد وانا ذكرت كلمة الشعبي وهكذا قررنا تشكيل مديرية الحشد الشعبي ولاحقا تم تسميتها بهيئة الحشد الشعبي وكلفني رئيس الوزراء (المالكي) بإدارتها مؤقتا”.

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وأوضح الفياض، “كنت أول مسؤول عراقي يخرج بمؤتمر صحفي في تلك الظروف وأكدت حينها ان الفتوى لا تخص الشيعة إنما هي لإنقاذ الوطن”، موضحا أن “المرجعية كانت تتواصل من خلال بعض المعتمدين والشخصيات وتنقل توصيات بشأن الحشد الشعبي وسلوك افراده ومستقبله وكان لوكلاء المرجعية دور في التعبئة والاشتراك”.

ولفت الفياض إلى أن “فصائل المقاومة الإسلامية والمجاهدين الكبار كان لهم الدور والاثر في البناء الفني للحشد الشعبي”، مؤكدا أن “الشهيد قاسم سليماني استطاع تسخير الكثير من الموارد لدعم الحشد الشعبي”.

وأوضح أن “اول منجز للحشد الشعبي كان تأمين سامراء ومحطيها وهو من أسس لمسار المواجهة والتصدي لداعش”، مؤكدا أن “الحشد كان في الأيام الأولى يخوض المعارك وحده ولكن لاحقا بدأ الجيش يعيد نفسه وأعاد للعراق اعتباره ومكانته بالقضاء على داعش الإرهابي”.