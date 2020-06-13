شكرا لقرائتكم صور.. "منطقة حكم ذاتي" للفوضويين في سياتل بأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقام الفوضويون وأعضاء حركة "أنتيفا" المتطرفة ونشطاء "حياة السود تهم" جداراً حدودياً لمنطقة "ذاتية الحكم"، يشار إليها اختصارًا بـ"تشاز" ويبدو أنها تجري "عمليات الترحيل".

حاجز عند مدخل ما يسمى منطقة "تشاز"

وبحسب "بريت بارت نيوز"، تمتد منطقة "تشاز"، التي تم تحديدها بحواجز المركبات وأشكال مختلفة من السياج عبر حوالي ستة مربعات سكنية.

وتظهر الصور حواجز تحاصر أحد الشوارع المؤدية إلى قسم شرطة منطقة سياتل الشرقي، كما أن أحد المتظاهرين يستخدم نطاقًا فوق حاجز للبحث عن الشرطة تقترب من منطقة "تشاز"، التي تم إنشاؤها حديثًا في سياتل.

Advertisements

واختصار "تشاز"، الذي يرمز إلى "منطقة الكابيتول هيل ذاتية الحكم" على الشارع بالقرب من شرطة منطقة سياتل التابعة لشرطة المنطقة الشرقية.

كما تداول مقطع فيديو تمكن المصور الصحافي خوليو روساس من التقاطه أمس الأول الخميس للحظة طرد شاغلي "تشاز" رجلًا كان يزعم أنه كان ناشطًا مؤيدًا، كي يتمكن من البث مباشرة من داخل منطقة تشاز. ويظهر مقطع الفيديو ما تعرض له الرجل من سخرية على يد الغوغاء والفوضويين أثناء طرده.

وفي هذا السياق، لفتت "بريت بارت نيوز"، إلى مقاربة بين حواجز تشاز، فإنه على الرغم من المعارضة اليسارية للجدران والضوابط الحدودية، فإن المنازل المملوكة لهيلاري كلينتون وباراك أوباما وإليزابيث وارن وأندرو كومو وبيل جيتس هي أيضا محاطة بأسوار وجدران، يصل ارتفاعها أحيانًا إلى 6 أمتار.