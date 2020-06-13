شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تشيد باجراءات "الوطنية للصحافة" تجاه رئيس تحرير روزاليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الكنيسة القبطية بموقف الهيئة الوطنية للصحافة في أزمة غلاف روزاليوسف وأصدرت بيان جاء نصه: " تشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف ( عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ )، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة".

وأضافت الكنيسة أنها تأمل في المستقبل مزيدًا من الانتباه و الانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها، مضيفة أنها تصلي من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

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وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظاً على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.