النائبة نشوى الديب تستكمل الحجر الصحى بمنزلها بعد تعافيها من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أنها تقضى حجر صحى فى المنزل بالوقت الراهن بعد ثبوت تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا وإجرائها مسحة لمرتين ثبتت سلبية الإصابة، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من حضور الجلسات العامة غدا نظرا لتوصيات الأطباء بالتزام المنزل مدة 14 يوم جدد للضمانة .
وأوضحت إنها ستتوجه للتبرع بالبلازما بعد مرور14 يوما من ثبوت المسحة السلبية الثانية بإصابتها بفيروس كورونا، مشيدة بما تقوم به الأطقم الطبية فى مصر من رعاية صحية متميزة لمرضى كورونا والتركيز على زيادة الحافز النفسى لديهم .
وقالت إنها أثناء تلقيها العلاج فى إحدى المستشفيات التابعة للحكومة وجدت اهتماما من الرعاية الصحية بشكل لافت وإرسال مع وجبات الطعام مع كروت تحفيزية للمريض خاصة وأن العامل النفسى فى ذلك أساس لتعافى المريض، وهو ما يسهم فى فقدان الصورة الذهنية المتخذة عن المستشفيات الحكومية.
وطالبت عضو مجلس النواب، جميع المتعافين بالتوجه لمراكز نقل الدم للتبرع ببلازما الدم وهو نوع من الشكر العملى على نعمة الشفاء بعد البلاء وتقديم يد العون للمصابين الآخرين ومساعدتهم على تجاوز هذه المنحة خاصة وأنه ويصل عدد المستفيدين من البلازما 2 مصابين، قائلة "هو واجب حتمي على كل متعافي ومن العيب والحرام أن يبخل أحد بذلك ويمتنع عل تقديم هذا الخير لأى مصاب وهو أقل شكر لله على نعمة الشفاء بعدما كنا قريبين من الموت ".
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