تسببت حادثة سير وقعت اليوم السبت، بتطوان، على مستوى جماعة الزيتون في مصرع امرأة بعد سقوطها من فوق قنطرة “بوجداد”.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن سائق السيارة كان يسير بسرعة كبيرة، فوق القنطرة، إذ قام بدهس المرأة دون أن ينتبه لوجودها، ما أدى إلى سقوطها من فوق القنطرة، ووفاتها على الفور متأثرة بكسور بليغة على مستوى الرأس والأطراف.
ونقلت سيارة لنقل الأموات جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، فيما باشرت السلطات الأمنية إجراءاتها القانونية، لترتيب الجزاءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة سير خطيرة تودي بحياة امرأة في تطوان.. دهستها سيارة وسقطت من فوق قنطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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