59 إصابة في جهة الشمال.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا في 24 ساعة

كشف معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن 59 إصابة بفيروس كورونا من أصل 82 تم تسجيلها في جهة طنجة-تطوان الحسيمة، 29 في مدينة العرائش و22 بإقليم الفحص أنجرة، و6 في مدينة طنجة، و2 في مدينة تطوان.

وقال المتحدث في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي لانتشار فيروس كوفيد-19 في المغرب، اليوم السبت أن 11 حالة في جهة مراكش آسفي، 7 منها في الرحامنة في بؤرة عائلية، و4 في مراكش المدينة لمخالطين للحالات المكتشفة في البؤرة العائلية المعلن عنها قبل أسبوع.

أما جهة الدار البيضاء السطات، فقد عرفت تسجيل 10 إصابات مؤكدة في 24 ساعة، 9 منها في مدينة الدار البيضاء، و1 في إقليم الجديدة، مقابل حالة واحدة سجلت في جهة الرباط، وبالضبط في مدينة القنيطرة وحالة واحدة بالجهة الشرقية.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة و78 حالة شفاء و0 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة في المغرب.