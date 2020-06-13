نشرة كورونا في المغرب.. تسجيل 82 إصابة و78 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 82 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8692 حالة مؤكدة مع استبعاد 16674 حالة.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 78 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7696 حالة.

وأضاف المتحدث أن لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة لتستقر الحصيلة في 212 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.