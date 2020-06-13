أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 82 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8692 حالة مؤكدة مع استبعاد 16674 حالة.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 78 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7696 حالة.
وأضاف المتحدث أن لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة لتستقر الحصيلة في 212 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة كورونا في المغرب.. تسجيل 82 إصابة و78 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.