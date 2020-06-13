امتحان الباكالوريا.. إلغاء اختبار مادة “التربية البدنية” بالنسبة لجميع المترشحين الأحرار

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنها قد قررت إلغاء اختبار مادة “التربية البدنية” وعدم احتساب النقطة المتعلقة بهذه المادة بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين الأحرار بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا هذا الاختبار المندرج في إطار اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2020.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، حيث أن العديد منهم تعذر عليهم اجتياز هذا الاختبار في التواريخ المحددة له كونها صادفت إعلان حالة الطوارئ الصحية من أجل الحد من تفشي وباء كورونا “كوفيد 19”.