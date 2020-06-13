الصحة الإسرائيلية: 177 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18972 من بينهم 300 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3315 مريضًا، في زيادة بلغت 84 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ45 مصابا وصفت بالمتوسطة، في يقي عدد الحالات الخطيرة مستقر على 35 مريضا، تم وصل 26 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي ارتفع بنسبة 4%، فيما ظل عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" مستقر عند 300 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15357، في ارتفاع طفيف بلغ 0.2%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

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وأشارت الوزارة إلى أن 129 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3186 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الثلاثاء، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 12578 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 5818 فحصا.

ومع تواصل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد موجة من انحسار الجائحة، قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد إجراءات فرض تعليمات كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية ومعايير "الشارة البنفسجية"، وقواعد التجمهر وإجراءات العزل الصحي.

وعلى صلة، أخطر مطار بن غوريون الدولي (مطار اللد)، شركات الطيران الدولية، في بيان صدر عنه، تمديد القرار القاضي بمنع دخول الأجانب إلى إسرائيلي حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل، بما في ذلك المسافرين عبر الرحلات غير المباشرة.

وبموجب التعليمات الإسرائيلية الجديدة، فإنه سيسمح بدخول الأجانب الذين يحملون تصريحا خاصا، لكن من دون تصريح كهذا ستقع مسؤولية إعادة المسافر إلى الدولة التي جاء منها على شركة الطيران.