التحقيق مع رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" بدعوى "الإساءة للكنيسة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إحالة رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" هاني عبد الله، للتحقيق، بتهمة الإساءة للكنيسة، مع إيقاف المحرر المسؤول عن الملف القبطي في المجلة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وأثار غلاف المجلّة الذي يتضمن صورتين متجاورتين للأنبا رافائيل، بجوار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، مع عنوان رئيسي "الجهل المقدس"، جدلًا واسعًا في المساحات الافتراضيّة بين معارض ومؤيد.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة رسمية، تقديم اعتذارًا رسميًا للكنيسة، وسيظهر في العدد المقبل للمجلة، للحفاظ على العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة بقداسة البابا والأقباط عمومًا، وحفاظاً على التاريخ العريق لمجلة "روزاليوسف" في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية.

وأبدى هاني استغرابه من الحملة المثارة على وسائل التواصل ضد المجلة واتهامها بالإساءة للكنيسة، وقال في تصريحات صحافية إنه في "طيلة السنوات الماضية ومؤسسة 'روزاليوسف' وفي القلب منها المجلة، كانوا من أكبر الداعمين للكنيسة المصرية الأرثوذكسية في كل قرارتها الوطنية".

وأوضح أن صورة الغلاف "لا تحمل تقليلًا أو تهدف لإحداث إسقاط على رموز الكنيسة" بل أن الهدف منها هو "دعم قرارات الكنيسة وموقفها في قضية منع الصلوات بسبب أزمة كورونا".