قاتل جورج فلويد يحصل على مليون ونصف المليون دولار

السبت 13 يونيو 2020

كشفت وسائل إعلام أميركية وبريطانية، عن مفاجأة سيتلقاها ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.



وكشف تقرير لشبكة (CNN) وأيضا مجلة نيوزويك الأميركية وصحيفة ديلي ستار البريطانية، أن ضابط الشرطة السابق شوفين، المتهم الأول في واقعة مقتل فلويد في 25 مايو الماضي، سيحصل على أكثر من 1.5 مليون دولار من تعويضات واستحقاقات مالية خاصة بتقاعده، تصل قيمتها لمليون دولار، حتى وإن أدين بقتل فلويد.

وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم بركبته فوق رقبة جورج فلويد لمدة تصل إلى 9 دقائق دون أن يستجيب لتوسلاته وصراخه لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

ووجه الادعاء لتشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية (القتل العمد)، كما جاء في لائحة الاتهام والتي ورد فيها أيضا أن ما قام به تشوفين كان «عاملا مسببا رئيسيا»في مقتل فلويد، كما تم فصل تشوفين من قسم الشرطة الذي عمل فيه منذ العام 2001.

مع ذلك، لا يزال بإمكان شوفين (44 عامًا) الحصول على أموال المعاش، لأن ولاية مينيسوتا، على عكس بعض الولايات الأخرى، لا تسمح بمصادرة المعاشات التقاعدية للموظفين المدانين بجرائم جنائية تتعلق بعملهم، بحسب(CNN).

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من جهتها أكدت جمعية معنية بالموظفين العموميين في مينيسوتا، أن شوفين، الذي عمل في الإدارة منذ عام 2001، سيظل مؤهلاً لتقديم معاشه الممول جزئيًا من دافع الضرائب في وقت مبكر من سن 50 عامًا، من دون أن تحدد المبلغ الذي سيحصل عليه.

والموظفون الذين يتم إنهاء خدمتهم طواعية، أو لسبب ما يستحقون الحصول على مزايا مستقبلية ما لم يختاروا استرداد جميع الاشتراكات التي تم تقديمها أثناء عملهم، وفقًا للجمعية.

ومن المرجح أن يحصل شوفين على إعانات سنوية تبلغ حوالي 50 ألف دولار سنويًا إذا اختار البدء في استلامها في سن 55، وفقًا لتحليل (CNN) الذي أخذ في الاعتبار مدة عمل الشرطي السابق وبيانات كشوف المرتبات لعام 2019 وتفاصيل العقد وتوجيه خطة المعاشات وجداول الرواتب.

ويمكن أن يصل إجمالي المبلغ إلى 1.5 مليون دولار على مدى 30 عامًا، ويمكن أن تكون أعلى إذا تلقى مبالغ كبيرة من العمل الإضافي في السنوات الماضية.

وكان الضباط الآخرون الذين كانوا حاضرين وقت اعتقال فلويد اتهموا أيضا، ولكن طبقا لوثائق رسمية، لم يعمل اثنان منهم لفترة طويلة بما يكفي لكسب استحقاقات المعاشات التقاعدية، إلا أن الضابط الرابع المتورط في الحادث يبدو مؤهلا للحصول على معاشات تقاعدية