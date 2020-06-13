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الرئيس الجزائري يلتقي برئيس مجلس النواب الليبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والوفد المرافق له، خلال زيارة الأخير الرسمية للجزائر.

 

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، إن مراسم الاستقبال جرت بقصر "المرادية" الجمهورية بحضور رئيس البرلمان سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ومدير ديوان الرئاسة نور الدين بغداد دايج ، في مؤشر على أهمية الزيارة.

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ووصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى الجزائر، السبت، في أول زيارة منذ 2016، بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفق بيان للبرلمان الليبي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.

 

ونقل موقع العين الإخبارية، عن مصادر دبلوماسية إن رئيس البرلمان الليبي سيتباحث مع المسؤولين الجزائريين بشأن المبادرة المصرية التي كشف عنها الأسبوع الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية

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