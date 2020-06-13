إيطاليا تسجل 78 وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا ‬

السبت 13 يونيو 2020

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 78 حالة اليوم "السبت" في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 346 حالة.



Advertisements

وأضافت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 34301 حالة في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 236651 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.