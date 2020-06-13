اخبار العالم

إيطاليا تسجل 78 وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا ‬

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 78 وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا ‬ والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 78 حالة اليوم "السبت" في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 346 حالة.

 

Advertisements

وأضافت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 34301 حالة في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

 

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 236651 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 78 وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا ‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا