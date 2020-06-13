شاهد .. داعشي "قاطع الرؤوس" في داخلية الوفاق بطرابلس

السبت 13 يونيو 2020

رصدت الأجهزة الأمنية في ليبيا الإرهابي السوري الداعشي المعروف بـ"قاطع الرؤوس" المدعو "غليص جنّاب" في طرابلس، مرتديًا زيّ وزارة الداخلية التابعة لحكومة فايز السراج برتبة عميد.



وقال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد الداعشي السوري المرتزق يتجول داخل المناطق المحررة ويوجه أتباعه باقتحام المنازل وتفتيشها.

وظهر "غليص" يرتدي زيا تابعا لوزارة داخلية حكومة السراج (بدلة شغل خضراء) برتبة عميد مع قبعة لسلاح الصاعقة على رأسه.

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و"غليص" هو قيادي سابق بتنظيم داعش في سوريا وارتكب عدة جرائم قتل وذبح في مدينة حلب السورية، وقدم إلى ليبيا يناير 2020 وشارك في القتال ضد الجيش الليبي بطرابلس.

يشار إلى أن مئات من العناصر الإرهابية من المرتزقة السوريين، يتمركزون داخل البيوت السكنية في المناطق التي شهدت حربًا طاحنة خاضها الجيش الليبي ضد العناصر الإرهابية وميليشات الوفاق المدعومة من تركيا