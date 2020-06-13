شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة اليمنية .. اغلاق عدد من الملاحم وبسطات بيع الاسماك المخالفة في عتق والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 اغلقت ادارة البلديات و البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة اليمنية ،اليوم، عددا من الملاحم وبسطات بيع الأسماك في السوق المركزي بمدينة عتق وذلك لمخالفتها لاجراءات النظافة العامة للأسواق.

Advertisements واشاد مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس حسن البرمة ،بالاجراءات التي اتخذتها ادارة البلديات تجاه المخالفين .. مشددا على ضرورة الالتزام بالنظافة والإجراءات..مؤكدا اهميتها لكل من المستهلك والبائع والسوق. ووجه البرمة بضرورة مواصلة فرق التفتيش لنزولها اليومي الى الاسواق وضبط المخالفين لاجراءات النظافة العامة فيه.

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