شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وسط العاصمة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت بريطانيا موجة من الاحتجاجات أثارتها وفاة جورج فلويد، الرجل الأمريكي الأسمر خنقا على يد ضابط أمريكي ضغط بركبته على عنقه في مينيابوليس خلال عملية توقيفه، ما أثار غضبًا في جميع أنحاء العالم.

وكانت غالبية الاحتجاجات سلمية، لكن المظاهرات التي جرت في لندن تحولت إلى أعمال عنف، بينما أطاحت الحشود في بريستول، جنوب غربي إنجلترا، بتمثال إدوارد كولسون وهو تاجر رقيق في القرن السابع عشر، وألقته في مياه المرفأ.

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وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المتطرفين اختطفوا الاحتجاجات، فيما انتقد استهداف التماثيل ووصفها بأنه أمر “سخيف ومخز”، وحثّ الناس أيضا على عدم التجمع.

في سياق متصل أزالت السلطات المعنية العديد من النصب التذكارية في وسط لندن كإجراء احترازي قبل احتجاجات اليوم السبت، بما في ذلك تمثال للزعيم البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، الذي تم تشويهه بكلمة “عنصرية” في نهاية الأسبوع الماضي، وضريح “سينوتاف” لضحايا الحرب العالمية الأولى.

كما حثّت الشرطة البريطانية الأشخاص الذين يخططون لحضور الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والتجمعات المضادة لها السبت، على عدم المشاركة، مذّكرة بالتدابير الحكومية التي تحظر التجمعات خلال فيروس كورونا المستجد، اندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة وسط العاصمة لندن.