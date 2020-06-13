شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية لنازحي صعدة المتضررين من السيول بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ حضرموت قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مواد إيوائية شملت 25 خيمة و50 بطانية لنازحي محافظة صعدة المتضررين من السيول في مديرية العبر بحضرموت، استفاد منها 150 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.

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