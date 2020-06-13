شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات.. زلزال قوي يضرب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر للزلازل جنوب غربي اليابان اليوم السبت، دون صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي). وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع فى الساعة 1251 من صباح الأحد بالتوقيت المحلى لليابان في جزيرة أمامي بمقاطعة كاجوشيما. كما شعر بالزلزال أيضا السكان في أوكيناوا وكذلك سكان جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى جنوب اليابان. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات.. زلزال قوي يضرب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.