شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في تايوان دعما لهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وتجمع المشاركون في ميدان الحرية في تايبيه وهتفوا بشعارات مثل "قفوا مع هونج كونج" و "قاتلوا من أجل الحرية".
ونظمت الاحتجاجات جماعات تايوانية وأشخاص من هونج كونج يعيشون في تايوان. وغالبا ما يشير النشطاء في هونج كونج وتايوان إلى معركة مشتركة
ضد نفوذ بكين.
وتم اختيار هذا الموعد ضمن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات هونج كونج ضد قانون تسليم المطلوبين.
ودعا المتظاهرون رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إلى تنفيذ خطة عمل إنساني في أقرب وقت ممكن.
وقال تينج يون كونج، وهو متحدث باسم مكتب الرئاسة، مساء السبت، إن تايوان لا تزال مصممة على المساعدة، وأن مجموعة عمل على مستوى مجلس
الوزراء تعمل على خطة.
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