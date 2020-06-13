بومبيو يخطط لمقابلة مسؤولين صينيين فـي هاواي

واشنطن ـ رويترز: ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأميركية نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية مايك بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية. وذكرت بوليتيكو أن بومبيو، الذي ينتقد الصين بشدة في عدد من القضايا أبرزها موطن وباء فيروس كورونا وسياستها في هونج كونج ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة «بهدوء».

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