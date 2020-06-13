الرئيس الأميركي يغير موعد تجمع جماهيري

واشنطن ـ د.ب.أ: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بصدد إعادة جدولة أول حدث مهم له في حملة عامة، بعد رد فعل عنيف على موعد اختاره، يتزامن مع يوم يحتفل فيه الكثيرون في أميركا بنهاية العبودية. وأثار التوقيت الأصلي واختيار موقع تولسا غضبا بين منتقدي ترامب، الذين وصفوه بأنه إهانة لذكرى جورج فلويد، الرجل الأسود الذي أثارت وفاته لدى احتجازه من جانب الشرطة قبل أسبوعين احتجاجات على مستوى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن حشودا من البيض ذبحوا مئات الأميركيين من أصل إفريقي في تولسا خلال أعمال الشغب هناك عام 1921. واتهمت السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس ترامب بتشجيع العنصريين من خلال تحديد التاريخ والمكان وقالت في تغريدة الخميس: «هذه ليست مجرد إشارة وتلميح لمؤيدي مبدأ تفوق البيض – إنه يقيم لهم حفل ترحيب منزلي». وقال ترامب أمس الأول إن قرار التأجيل جاء عندما تقدم «العديد من أصدقائي الأميركيين من أصل إفريقي ومؤيديه» باقتراح تغيير التاريخ احتراما لإحياء ذكرى 19 يونيو. وكتب ترامب «حددنا مسبقا موعد تجمعنا الجماهيري الكبير في تولسا بولاية اوكلاهوما في التاسع عشر من شهر يونيو، وهذا اتفاق كبير. للأسف مع ذلك هذا سوف يتزامن مع عطلة التاسع عشر من يونيو». وأضاف «التجمع سوف يؤجل إلى العشرين من شهر يونيو لتجنب صدام». وتعيد الولايات المتحدة فتح أبوابها بعد شهور من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أن مسؤولي الصحة العامة عارضوا التجمعات الكبيرة مثل الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية، وخصوصا التجمعات الداخلية حيث من المحتمل أن يكون خطر الإصابة أعلى.