واشنطن: بوكو حرام تستغل أزمة كورونا وترهق الأجهزة الأمنية فـي نيجيريا

في السياسة 13 يونيو,2020 نسخة للطباعة

القاهرة ـ د.ب.أ: في الوقت الذي تعاني فيه نيجيريا من أزمة كورونا وتراجع إيرادات النفط، سوف تواجه قوات الأمن عبئا إضافيا في معركتها ضد جماعة بوكو حرام.

ويقول الخبير الأميركي جون كامبيل، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في نيجيريا، إنه حتى في وسط المعاناة من جائحة كورونا، رفضت جميع فصائل بوكو حرام فكرة الموافقة على هدنة مع الحكومة النيجيرية، التي تعتبرها مصدر الشر.

ويعتبر الهجوم الذي قامت به عناصر حركة بوكو حرام في قرية بولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته ما لا يقل عن 69 شخصا مجرد مثال صارخ على استمرار مثل هذه الهجمات أثناء أزمة كورونا.

ويقول كامبيل في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وهو مركز أبحاث مستقل، إنه منذ يوليو 2018 حدثت زيادة كبيرة للغاية في أعمال العنف التي يقوم بها الارهابيون في نيجيريا، وغيرها من دول حوض بحيرة تشاد، والموجهة في الغالب ضد أجهزة الأمن وليس ضد المواطنين. وقد شهدت تلك الفترة عددا كبيرا للغاية من الهجمات ضد العسكريين في المنطقة تسببت في وقوع ضحايا كثيرين. ومع ذلك، فإنه على الرغم من أن فصائل بوكو حرام تسعى لاستغلال أزمة كورونا، لم يسفر انتشار المرض عن إحراز أي منها لإنجاز كبير حتى الآن.

وهناك على الأقل ثلاثة فصائل لبوكو حرام، تضم عدة آلاف من المقاتلين معا، وتربط كل منها علاقات مختلفة مع تنظيم القاعدة ومختلف العصابات الإجرامية. وتمارس هذه الفصائل نشاطها بحرية في ولايتي بورنو ويوبي، وفي أجزاء مجاورة من الكاميرون، وتشاد، والنيجر.

وتردد أن بعض هذه الفصائل تقدم خدمات في بعض المناطق على طول الحدود مع النيجر؛ ورغم أنها خدمات محدودة، فإنها تفوق في بعض الأحيان ما تقدمه الحكومة. ويضيف كامبيل أن قوات الأمن النيجيرية تبذل جهدا كبيرا في ظل انهيار القانون والنظام. وقد أدت جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية لمواجهتها إلى تفاقم ضعف الأمن.

والحقيقة هي أن الجيش النيجيري مرهق بالفعل حتى قبل وصول فيروس كورونا؛ حيث تعاني نيجيريا من الصراع في منطقة شمال شرق نيجيريا، التي تنشط فيها بوكو حرام. فقد أدت المواجهات بسبب الخلاف على الأرض والمياه إلى هجمات متبادلة بين القبائل، كما زادت عمليات الاختطاف وسرقة الماشية، وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط مضطربة. ويرابط الجيش في كل ولايات نيجيريا وعددها 36 ولاية، ويقوم في بعض الحالات بعمل قوات الشرطة التي تعاني من ضعف التدريب وقلة الموارد والإرهاق.