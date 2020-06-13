قتلى بأعمال عنف في أفغانستان

كابول ـ د.ب.أ: قال مسؤولون امس إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في سلسلة حوادث عنف في أربع ولايات أفغانية.

وقال عادل حيدر المتحدث باسم قائد الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا ثمانية أشخاص بينهم مرشح برلماني سابق في منطقة علي شير بولاية خوست الشرقي. وفي عاصمة ولاية لوجار وسط افغانستان، اقتحم مسلحون مجهولون منزلا، وقتلوا أما مع بناتها الثلاث، بحسب عضو المجلس قاسم صديقي. من جهة أخرى، قتل في شمال شرق ولاية بدخشان قائد ميليشيا مسلحة وثلاثة من رجاله على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة أرجو بالولاية، بحسب المتحدث باسم قائد الشرطة، سن الله روحاني. وقال خليل عسير المتحدث باسم قائد الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجل دين قتل في الوقت نفسه من جانب مجهولين في منطقة شاه آب بولاية تخار أثناء عودته إلى بلاده من مراسم خطوبة.

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