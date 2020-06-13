تركيا تسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1459 ليصل إلى 176677 حالة.

وتشهد تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين.



وسجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 9 يونيو 993 حالة، وفي 10 يونيو 922، وفي 11 يونيو 987، وفي 12 يونيو 1195.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4792 شخصا إثر رصد 14 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 9 يونيو 18 حالة، وفي 10 يونيو 17، وكذلك 17 متوفيا في 11 يونيو، و15 في 12 يونيو.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 150087 شخصا بعد تسجيل 985 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 85%.