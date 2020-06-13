بايرن ميونخ يقترب خطوة من حسم لقب البوندسليغا بفوز صعب على مونشنغلادباغ

رياضة 2020-06-13 | 20:26 505 مشاهدة Advertisements حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا متأخرًا على نظيره بوروسيا مونشنغلادباغ، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت. واستضاف بايرن ميونخ، مونشنغلادباغ، على ملعب "أليانز أرينا،" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الألماني. وسجل زيركزي، هدف التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 26 بعد خطأ فادح من يان سومر، حارس مرمى غلادباغ.



وأدرك غلادباغ التعادل عن طريق بنيامين بافارد ظهير الفريق البافاري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37. وأدرك غلادباغ التعادل عن طريق بنيامين بافارد ظهير الفريق البافاري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37. وخطف ليون جوريتسكا هدف الفوز لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 87، بعدما ترجم عرضية بافارد الأرضية في الشباك بنجاح. وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 73 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد غلادباغ عند 56 نقطة في المركز الرابع.



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